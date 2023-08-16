Тест: какое имя у вашей души?

В старину имя имело поистине сакральное значение. Наши предки уделяли его выбору особое внимание, поскольку понимали, что имя будет сопровождать человека на протяжении всей его жизни и оказывать на него влияние. Существовало множество примет и суеверий, связанных с именами, которым старались неукоснительно следовать. Например, хоть в семьях и приветствовали практику нарекать младенцев в честь бабушек или дедушек, бывали и исключения. Например, считалось, что первую девочку, родившуюся у пары, не следует назвать именем бабушки по отцу, а мальчика - именем дедушки по материнской линии. А вот называть ребенка в честь одного из его непосредственных родителей строго запрещалось. Существовало поверье, что кто-то из тезок непременно покинет этот мир в первый год после появления на свет наследника. Кроме того, бытовало мнение, что сын и отец, которые носят одинаковые имена, на протяжении всей жизни будут враждовать друг с другом. А дочь повторит судьбу матери, в честь которой была названа.

У некоторых народов существовала традиция давать ребенку два имени: одно секретное, другое - то, под которым будут знать его все вокруг. Пройдите наш тест и узнайте, какое имя подошло бы вашей душе.