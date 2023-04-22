Тест: какое имя у вашей души?

В старину выбору имени для новорожденного придавали особое значение. Как правило, родители выбирали для своего ребенка не просто красивое и звучное имя, а то, которое обладает положительной энергетикой и непременно принесет счастье, богатство, любовь. При этом речь шла не только о значении имени, но и о том, что его мог носить знакомый человек или родственник со сложной судьбой. Отец и мать младенца, не желая ему повторить жизненный путь несчастного, останавливали свой выбор на другом имени. Кстати, это суеверие в каком-то смысле перебралось и в наши дни. Многие люди при выборе имени, перебирая множество вариантов, могут категорично отмести некоторые из них, потому что в прошлом знали неприятного человека с таким именем. Никому не хочется называть своего ребенка так, чтобы каждый раз при произнесении имени в голове всплывали неприятные картинки из прошлого. Можно, конечно, пойти наперекор собственному восприятию и назвать ребенка так, чтобы он развеял устоявшийся миф, но эксперты в сфере эзотерики рисковать таким образом не рекомендуют.

Какое имя могла бы носить ваша душа? Может быть, оно совпадает с тем именем, которым вас нарекли родители? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.