Тест: какое имя на самом деле подходит твоему характеру?

Выбор имени для новорожденного - всегда непростая задача. Кто-то подбирает его еще до появления ребенка на свет, другие же дожидаются момента, когда впервые возьмут малыша на руки, посмотрят на его личико и поймут, какое имя подходит лучше всего. Одни ориентируется на красоту и благозвучность, другие - на значение, третьи же чтут семейные традиции и выбирают для наследника имена, которые когда-то носили бабушки, прабабушки и другие предки. Несмотря на то, что мода на имена меняется от году к году, всегда остаются те, которые вне модных тенденций. Количество их носителей достигает нескольких миллионов. В числе наиболее распространенных мужских имен - Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий и Андрей. Что касается женских имен, то, согласно статистике, в России чаще всего в последние несколько десятилетий девочек называли Еленами, Ольгами, Мариями, Натальями и Екатеринами. Нередко широкому распространению имени способствует то, что его носит или носила какая-то известная личность. Например, многих Александров назвали в честь Пушкина.

Какое имя подходит вам по характеру? Пройдите наш тест, чтобы узнать ответ.