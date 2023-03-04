Тест: какое домашнее животное вам необходимо завести?

Когда речь заходит о домашних любимцах, на ум сразу же приходят кошки и собаки, попугайчики и хомячки - одним словом, живность, которую человечество держит дома на протяжении уже многих лет. Но стоит нам услышать о более экзотических питомцах, как возникает масса вопросов. Многие люди сомневаются, что содержание дома змей, хамелеонов, пауков и других “фантастических тварей” может быть таким же простым, как содержание, например, морской свинки. Однако эксперты утверждают, что порой ухаживать за необычными представителями фауны даже легче и бюджетнее. Например, все паукообразные крайне неприхотливы, все, что им нужно - маленький террариум и питание раз в несколько дней. Идеальный вариант для ленивых или забывчивых людей. По мнению специалистов, в числе самых подходящих для домашнего разведения видов - жгутоногие пауки, или фрины. Они не представляют для человека никакой опасности и не требуют постоянного внимания, зато выглядят брутально и принесут хозяину репутацию бесстрашного человека. К тому же их содержание обойдется очень дешево.

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