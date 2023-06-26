Тест: какое домашнее животное вам лучше завести?

С тех самых пор, как человек приручил некоторых диких животных, редкий дом обходился без каких-либо питомцев. Собаки, кошки и другие братья наши меньшие прочно вошли в человеческую жизнь, и представить ее себе без них невозможно. Ученые утверждают, что наличие домашних любимцев в доме не только придает особую атмосферу и способствует поднятию настроения, но еще и положительно сказывается на здоровье домочадцев. По крайней мере, такое воздействие исследователи заметили в тех случаях, когда в доме, помимо людей, жила собака. Как оказалось, у владельцев сенбернаров, такс, овчарок и других пород дети подвержены риску болезни Крона во взрослом возрасте гораздо реже, чем у тех, кто содержал дом в образцовом порядке. Многочисленные эксперименты подтвердили тот факт, что если человек в возрасте от пяти до пятнадцати лет рос в одном помещении с собакой, то его иммунитет во много раз крепче. А вот проследить такую же закономерность у хозяев кошек ученым пока не удалось - в чем причина, исследователи пытаются установить.

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