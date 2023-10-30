Тест: каким злодейским персонажем вы должны быть на Хэллоуин?

Отношение к Хэллоуину, или кануну Дня всех святых, неоднозначное. Кто-то убежден, что зарубежный праздник отмечать не стоит, кто-то, напротив, считает, что это лишний повод повеселиться, собраться вместе большой компанией, нарядиться в персонажей популярных фильмов, сериалов, книг. Ежегодно накануне Хэллоуина проводится множество мероприятий с участием звёзд, которые не обходятся без красной дорожки или фотосета. Разумеется, в большинстве случаев образы знаменитостей - это плод кропотливого труда стилистов, визажистов, парикмахеров и даже специалистов по гриму. Но некоторые звезды и сами придумывают костюмы, которые, в зависимости от мастерства исполнения, либо производят фурор, либо попадают в списки самых неудачных. Некоторые звезды удостоились звания "королей и королев Хэллоуина" - в их число вошла немецкая супермодель Хайди Клум, поражающая воображение публики и модных критиков своими костюмами. Например, в 2000 году она появилась в образе леди Годивы, верхом на лошади, а в 2011 году шокировала всех костюмом анатомической модели человека. Какой костюм вам подойдёт для празднования Хэллоуина? Идею подкинет наш новый тест!

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