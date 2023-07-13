Тест: каким животным вы становитесь в постели?

Многие люди в интимной обстановке любят называть партнера уменьшительно-ласкательными формами от названий каких-либо животных. “Тигренок”, “кошечка”, “зайка” - каких только прозвищ, связанных с миром фауны, не встречается в диалогах влюбленных. Казалось бы, каждый волен обращаться к второй половинке так, как считает нужным, если, конечно же, ее это не оскорбляет. Однако исследователи нашли научное объяснение и этому факту. По словам ученых, причины таких ласковых прозвищ нужно искать в детстве. Дело в том, что во многих культурах во время общения с детьми родители и особенно мамы используют подобные обращения. “Ты мой котенок”, “пчелка ты моя трудолюбивая”, “сладкий зайчонок” - наверняка большинство людей в детстве слышали в свой адрес что-то подобное. Профессор Ден Фолк из Университета Флориды утверждает, что такие прозвища в восприятии ребенка символизируют собой любовь и заботу, и этот паттерн сохраняется на долгие годы. Потому-то влюбленные и прибегают к таким ласковым обращениям, потому что они ассоциируются с безусловной любовью и заботой - всем тем, что мы ищем в отношениях.

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