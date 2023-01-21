Тест: каким волшебным созданием вы бы были в фентезийном мире?

Как бы сильно душа не верила в сказку, в глубине души мы понимаем - драконов, русалок, василисков и прочих фантастических созданий не существует, увидеть их можно только в фильмах, сериалах и компьютерных играх. Когда и почему были придуманы эти фэнтезийные твари? По словам антропологов, отчасти люди прошлого могли вдохновляться скелетами реальных существ, живших на Земле задолго по появления первого человека. По гигантским костям динозавров, обнаруженным при раскопках, люди могли примерно представить себе, какими были эти удивительные существа, но вместе с тем они ориентировались не только на реальные данные, а наделяли драконов крыльями и умением летать. Само слово “дракон”, к слову, имеет греческое происхождение и проистекает от имени первого законодателя древних Афин, который носил имя Драконт или Дракон (ударение на первый слог). В 621 году по н.э. им были приняты такие суровые правовые рамки, что их стали называть “драконовскими”.

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