Тест: каким уникальным даром ты обладаешь?

В последние несколько лет психологи говорят о печальной закономерности: все больше людей по всему миру чувствуют себя нереализованными, неуникальными, сомневаются в собственной ценности. Специалисты говорят, что корни таких установок, безусловно, нужно искать в детстве. Возможно, многие из нас недополучили от вечно занятых родителей столько любви и одобрения, чтобы избежать низкой самооценки и комплексов. В результате во взрослой жизни старые травмы дают о себе знать, человека мучает ощущение, что он неудачник, которому не под силу добиться чего-то значительного. На самом же деле, утверждают психологи, абсолютно все люди одинаково ценны. Каждый из нас заслуживает признания не меньше, чем окружающие. Чтобы осознать собственную уникальность, придется приложить время и усилия, но они, безусловно, будут того стоит. Специалисты говорят - в каждом человеке заложен некий особенный дар, который необходимо осознать и помочь ему раскрыться. Если осознание, какой суперспособностью вы обладаете, еще не пришло - не беда, в этом поможет наш тест. Ответь на вопросы и узнай, какой уникальный дар дан тебе от рождения.

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