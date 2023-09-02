Тест: каким учителем вы могли бы стать?

Профессия учителя - одна из самых почетных в мире. Мало кто знает, что многие знаменитости, прежде чем прославиться, работали преподавателями. Например, “король ужасов” Стивен Кинг преподавал английский язык в Академии города Хамбдон (штат Мэн, США) на протяжении двух лет. Правда, ему приходилось совмещать этот благородный труд еще с несколькими работами, например, в химчистке. Дело в том, что ему нужны были деньги на издание своих произведений, крупные издательства отказывались их печатать. Один из студентов Кинга вспоминал, что тот был очень увлеченным учителем и действительно был заинтересован в том, чтобы его подопечные достигли успеха в освоении новых знаний. В памяти студентов остался день, когда Стивен Кинг пришел на занятия счастливым и рассказал, что ему удалось продать роман “Кэрри”. Сам же писатель в интервью вспоминал, что старался давать студентам задания, которые научили бы их быть точными. Например, описывать повседневные действия, которые казались обыденными и привычными. А вот сочинения на темы вроде “Мой любимый фильм” Кинг считал не самым лучшим вариантом. По его мнению, они представляют скорее набор клише, чем собственных мыслей ученика. Ответьте на вопросы теста и узнайте, каким учителем вы могли бы стать.

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