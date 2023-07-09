Тест: каким учителем вы бы стали?

Профессия учителя во все века считалась почетной и уважаемой. Даже спустя долгое время после окончания школы мы продолжаем вспоминать педагогов, оставивших особенный след в душе и оказавших свое влияние на наше становление как личности. Любопытно, что многие известные люди начинали свой путь в жизни именно с профессии учителя. Писательница Джоан Роулинг во время учебы проходила преподавательскую практику в Париже, и ей настолько понравилось это занятие, что она решила отправиться в качестве учителя английского языка куда-нибудь за границу. Так в 25 лет она оказалась в португальском городе Порто, где возраст ее учеников варьировался от 8 до 62 лет. Больше всего Роулинг нравилось работать с подростками, энергичными и инициативными. По вечерам Джоан преподавала язык Шекспира школьникам и студентам, а по утрам, сидя в местных кофейнях, писала первые главы романа “Гарри Поттер и философский камень”. Правда, спустя шесть месяцев она встретила свою любовь, вышла замуж и оставила занятия преподавательской деятельностью.

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