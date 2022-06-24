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Тест: Каким особенным даром ты обладаешь?

24 июня 2022 07:20
Тест: Каким особенным даром ты обладаешь?

Узнай, какая черта характера придает тебе уникальность.

Каждый человек, даже если он в этом никому и никогда не признается, хочет быть единственным и неповторимым - в кругу семьи, среди знакомых и друзей, в глазах любимого человека. Выделиться из толпы, быть ни на кого не похожим - в наше время это только приветствуется, в то время как еще недавно люди, отличающиеся от окружающих, подвергались нападкам и насмешкам. Кроме того, считалось, что личностям с нестандартной внешностью или чертами характера, взглядами и увлечениями куда сложнее найти единомышленников или вторую половинку. Ученые из Техасского университета решили проверить, насколько наши представления об идеале превалируют над уникальностью.

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Они набрали группу подопытных - 129 студентов колледжа обоих полов. Парней и девушек после знакомства друг с другом попросили описать, в какой степени они наделены привлекательными для противоположного пола чертами. В дальнейшем, по мере более близкого знакомства, стереотипы и предубеждения уходили на второй план, куда большее внимание респонденты уделяли уникальным чертам партнера по эксперименту. Из этого ученые сделали вывод, что индивидуальность все же ценится выше.

Пройди наш тест и узнай, каким особенным качеством обладаешь именно ты!

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Елена Королева
Елена Королева
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