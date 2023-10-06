Тест: каким мифическим существом вы могли бы стать?

Старинные сказки, мифы и легенды густо населены волшебными существами. Многие люди, изучая этот пласт фольклора, задаются вопросом, как воображение наших предков породило такие необычные образы. По мнению современных ученых, у фантастических тварей вполне могли быть реальные прототипы. Как говорится, у страха глаза велики - увидев незнакомое существо, люди прошлого пугались, их фантазия дорисовывала то, чего на самом деле не было. Например, за обитетельниц моря - русалок - моряки вполне могли принять ламантинов, дюгоней и тюленей. Издалека и не рассмотришь, что там мелькнуло в воде - хвост русалочки или морского животного. Еще одно существо, приводившее в ужас моряков - кракен. Огромные кальмары, способные утащить с собой на дно целое судно, пришли из мифов Норвегии и Гренландии. У жителей северных стран даже есть устойчивое выражение “ловить рыбу на кракена”. По словам исследователей, огромные моллюски действительно существуют, но потопить корабль они не в состоянии, поскольку достигают максимум 13 м в длину и весят около 275 кг. Но испуганным рыбакам они могли показаться настоящими монстрами. С каким мифическим существом у вас много общего? Узнайте, ответив на вопросы теста.

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