Тест: каким камнем бесконечности вы могли бы обладать?

В каждой уважающей себя киновселенной есть свои магические артефакты. Во франшизе Marvel такая функция возложена на камни бесконечности. Всего таких артефактов шесть, и обладатель одного из них способен подчинить вселенную своей власти или вовсе уничтожить ее. Каждый камень наделен своими уникальными свойствами. Камень Разума, например, дает владельцу возможность управлять разумом других существ, принуждать их к исполнению своих приказов и т.д. Камень Силы увеличивает способности своего обладателя в разы, Камень Космоса позволит телепортировать себя и других людей куда угодно и когда угодно, Камень Времени - существовать во все времена одновременно. Камень Реальности, как нетрудно догадаться, контролирует все происходящее в действительности, Камень Души - дает власть над душами живых и помогает воскрешать мертвых. Одним словом, каждый из этих артефактов сам по себе обладает невероятной мощью, а уж в комплекте с другим - и подавно. Например, Камень Силы в сочетании с камнем Разума дает возможность вторгаться в разум любого существа во вселенной. Пройдите наш тест и узнайте, владельцем какого камня бесконечности вы могли бы стать.

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