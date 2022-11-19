Тест: каким именем на самом деле вас должны были назвать?

Когда ребенок появляется на свет, едва ли не самое первое, что делают родители - дают ему имя. С давних пор в различных мировых культурах выбору имени для младенца уделяли особое внимание, поскольку считали, что оно определяет его судьбу. У каждого имени есть свое уникальное значение, поэтому мамы и папы, желая наделить своего ребенка теми или иными качествами, выбирают для него имя, которое несет в себе определенный смысл. Кстати, в мире есть много имен, так или инае имеющим отношение к слову жизнь”. Так, например, интернациональное и широко распространенное в настоящее время имя “Ева” возникло от древнееврейского имени Хава, значение которого - “дающая жизнь”. Общеизвестно, что это же имя, согласно Библии, имела первая женщина - жена Адама. Среди мужских имен стоит назвать имя Виталий, которое имеет латинские корни и переводится как “источник жизни” или “жизненный”. Особенно популярным это имя является у христиан, поскольку в нем отражена вера в вечную жизнь.

Нравится ли вам ваше имя? Хотели бы поменять его на какое-нибудь другое? Предлагаем вам ответить на вопросы шуточного теста, который на основании ваших ответов и предпочтений подберет ваше идеальное имя.