Тест: каким именем на самом деле вас должны были назвать?
Шуточный тест подскажет, какое имя подходит вам больше всего.
Когда ребенок появляется на свет, едва ли не самое первое, что делают родители - дают ему имя. С давних пор в различных мировых культурах выбору имени для младенца уделяли особое внимание, поскольку считали, что оно определяет его судьбу. У каждого имени есть свое уникальное значение, поэтому мамы и папы, желая наделить своего ребенка теми или иными качествами, выбирают для него имя, которое несет в себе определенный смысл. Кстати, в мире есть много имен, так или инае имеющим отношение к слову жизнь”. Так, например, интернациональное и широко распространенное в настоящее время имя “Ева” возникло от древнееврейского имени Хава, значение которого - “дающая жизнь”. Общеизвестно, что это же имя, согласно Библии, имела первая женщина - жена Адама. Среди мужских имен стоит назвать имя Виталий, которое имеет латинские корни и переводится как “источник жизни” или “жизненный”. Особенно популярным это имя является у христиан, поскольку в нем отражена вера в вечную жизнь.
Нравится ли вам ваше имя? Хотели бы поменять его на какое-нибудь другое? Предлагаем вам ответить на вопросы шуточного теста, который на основании ваших ответов и предпочтений подберет ваше идеальное имя.