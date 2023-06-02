Тест: каким художником вы могли бы стать?

Сегодня любой человек может попробовать себя в роли художника - были бы желание и возможность. Существует множество курсов, как очных, так и проходящих в онлайн-формате - как говорится, на любой вкус и цвет. Любопытно, что творчество доступно не только людям, но и братьям нашим меньшим. В мире достаточно примеров животных-художников, которые “сделали себе имя” в искусстве. Классическим примером является шимпанзе по имени Конго из Лондонского зоопарка. Зоолог и художник Десмонд Моррис решил провести эксперимент - он дал обезьяне чистый лист бумаги и карандаш, а дальше предоставил полную творческую свободу. Поначалу Конго рисовал осторожно, а потом вошел во вкус, и спустя некоторое время Моррис начал приносить ему кисти и краски. К живописи шимпанзе проявил еще больший интерес, чем к карандашу, и принялся выдавать шедевры один за другим. Местные СМИ нарекли стиль Конго “лирический абстрактный импрессионизм”, его работы стали популярными и даже продавались за солидные суммы. А в 2005 году на одном из аукционов картины Конго были востребованнее творений Ренуара и Уорхола.

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