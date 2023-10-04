Тест: каким духом вы станете после смерти?

Что происходит с душой человека после смерти? Этим вопросом люди задавались с самой древности. В девятнадцатом веке возник особый жанр фотографии - “потусторонней”. В это время широкое распространение получил спиритизм. Общение с духами было очень прибыльным делом для медиумов, а американец Уильям Мамлер придумал еще один способ заработать с помощью фотоснимков, где были запечатлены души умерших. Возможно, он не додумался бы до этого, если бы его супругой не была Ханна Мамлер, медиум. Однажды, когда Уильям, большой любитель фотографии, рассматривал пробный снимок, он увидел рядом с собой силуэт девушки. Ханна убедила мужа в том, что это призрак покойной кузины. Вскоре чета Мамлеров открыла собственное фотоателье - и к ним потянулись толпы народу. Если обычный снимок стоил доллар, то в компании духа - десять. Изобретение Уильяма взволновало общественность, нашлось немало критиков, уверенных, что Мамлер - шарлатан. Спустя время выяснилось, что они были правы. Правда, доказать мошеннические действия супругов так и не удалось - слишком мало было улик. Хотите узнать, каким духом вы станете после смерти? Пройдите наш новый тест, чтобы получить ответ.

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