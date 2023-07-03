Тест: каким должно быть ваше идеальное жилище?

“Мой дом - моя крепость”, - гласит народная мудрость. Если в предыдущие столетия при строительстве собственного жилища люди, как правило, опирались на господствующие архитектурные стили, то сегодня на первый план выходит фантазия создателей. Для многих людей дом - это не только тихая гавань, место силы и крыша над головой, но и один из способов заявить о себе, не сказав ни слова. Так появляются необычные дома, которые неизменно приковывают к себе внимание не только местных жителей и туристов, но и СМИ. Среди таких уникальных жилищ - дом-пузырь, расположенный в городе Лионе (Франция). Его архитектор Антти Ловаг придерживался мысли, что человеку необходимо вернуться к своим истокам и жить в пещере, как когда-то, в далеком прошлом. Поэтому на юге Франции он создал целый ряд жилищ, напоминающих собой не столько пещеры, сколько пузыри, большие и круглые. На вид они были довольно странными - как палатка с большим окном-иллюминатором, однако внутри были довольно комфортабельными, с гостиной, двумя спальнями, ванными, рабочим кабинетом, тренажерным залом и т.д. В одном из таких “пузырей” какое-то время жил легендарный модельер Пьер Карден.

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