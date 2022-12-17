Тест: каким должен быть ваш идеальный партнер?

При выборе романтического партнера мы все руководствуемся разными факторами. По крайней мере, так кажется нам. Ученые же давно пришли к выводу, что критерии, по которым мы оцениваем потенциальную вторую половинку, не имеют ничего общего с бессознательным выбором, который делают наша психика и организм. Не так давно, например, считалось, что подсознательно люди останавливают свой выбор на партнерах с наиболее симметричными чертами лица. Это объяснялось тем, что минимум различий между правой и левой сторонами лица является признаком хорошей наследственности. Теперь же исследователи установили, что мужчин больше всего привлекают барышни, внешность которых можно назвать среднестатистической, однако важный момент - они должны моложаво выглядеть. Перед тем, как сделать этот вывод, ученые провели эксперимент, в ходе которого 44 мужчины оценивали фотографии 266 девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Наиболее привлекательными респонденты сочли барышень, которые молодо выглядели, а также могли похвастаться типичными для той или иной местности чертами лица.

Какой партнер станет самым привлекательным для вас? Пройдите наш тест и узнайте честный ответ на этот вопрос.