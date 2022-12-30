Тест: каким для вас станет 2023 год?

Грядущий 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. В китайском гороскопе также можно встретить информацию о том, что еще один символ наступающего года - Кот. По какой причине у года оказались сразу два животных-покровителя? Все очень просто. В Китае символом года является именно Кролик, а вот японцы, вьетнамцы и тайцы отдают предпочтению другому пушистому зверьку - Коту. В нашей стране питают симпатию к обоим символам, поэтому можно встретить варианты календарей и других новогодних атрибутов как с Кроликом, так и с Котом. Астрологи говорят, что по своему характеру Кролик - зверек спокойный, дружелюбный, миролюбивый. Поэтому год обещает быть гармоничным и благоприятным. Кроме того, хозяин 2023 года - символ семейного и домашнего благополучия, он принесет с собой уют и радость общения с близкими людьми. Задобрить его можно как раз с помощью чистоты и порядка в доме, блюдами из овощей и фруктов, рыбы и сыра - Черный Водяной Кролик обязательно это оценит по достоинству.

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