Тест: каким деревом вы станете после смерти?

С незапамятных времен люди наделяли деревья особенной, сакральной силой. У разных народов существовали свои поверья, связанные с деревьями, но большинство из них сводились к одной и той же мысли - они наделены душой, они живые. Одни считали, что в деревья после смерти физического тела перемещаются души умерших, другие - что в них находят себе пристанище божества. Жители тех или иных стран, в зависимости от климатических условий и географического места расположения, поклонялись деревьям определенных пород, поддерживали связанные с культом традиции. Особой популярностью пользовались вечнозеленые деревья, такие как можжевельник, сосна, кипарис, ель и другие. Люди верили, что такие растения обладают самый мощной силой и энергетикой, поскольку никогда не увядают. В Древней Греции жители признали священным деревом кипарис, в Риме поклонялись кизилу. Если растение начинало сохнуть или увядать, это внушало местному населению страх, поскольку читалось как предвестник несчастий и бед. Срубить или испортить дерево было тяжким грехом, за который следовала соответствующая кара. Пройдите наш тест и узнайте, в какое дерево вы могли бы перевоплотиться в следующей жизни.

Показать полностью