Тест: какие волшебные крылья есть у вас?

Во все века человеку хотелось подняться в воздух, подобно птице или крылатому насекомому. Однако вот незадача - природа не предусмотрела для него такой способности. Неудивительно, что на протяжении многих столетий люди продолжали мечтать о крыльях и сочинять всевозможные мифы и легенды на эту тему. Например, у древних греков была распространена история о Психее. Изначально она была рождена обычной смертной, но после того как ее возлюбил бог Эрот, Психее были дарованы крылья. Любопытно, что в древнегреческом языке бабочек называли по имени этой мифической героини - психе, что обозначало “душа” или “ум”. Богиню довольно часто изображали в виде мотылька, который вылетает из погребального костра. Почему погребального? В античности верили, что чешуекрылые являются посредниками между земных и потустронним миром. Поэтому в ним относились с почтительностью и уважением, воспринимали как вестников из иного мира от усопших родственников и друзей.

Если вы относитесь к числу тех, кто всегда мечтать летать, словно птичка или бабочка, то этот тест для вас. Пройдите его и узнайте, какими волшебными крыльями вас наделило мироздание.