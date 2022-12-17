Тест: какие ваши особенности заставляют мужчин сходить с ума?

“Свет мой, зеркальце, скажи”, - с такими словами обращалась к волшебному гаджету царица из сказки Пушкина. Ежедневно тысячи женщин со всего земного шара вглядываются в свое отражение, словно в надежде услышать от зеркала заветные слова о том, что краше никого не было и нет. В чем заключается секрет привлекательности? Этот вопрос волнует не только представительниц прекрасного пола, но и ученых. Ученые из Техасского христианского университета (США) провели необычное исследование, касающееся “законов привлекательности”, и пришли к любопытным выводам. 159 добровольцев обоих полов предоставили экспертам свои фото без ретуши, макияжа, украшений и прочих украшательств, а затем сдали образцы крови для того, чтобы ученые могли определить, насколько крепка их иммунная система. Затем порядка 500 других добровольцев оценили привлекательность людей на предложенным фото. Оказалось, что у парней и девушек, которых респонденты признали самыми красивыми, наиболее крепкий иммунитет.

Какие ваши качества являются привлекательными для противоположного пола? Ответьте на девять вопросов нашего теста, а расскажем, в чем заключается секрет вашего обаяния.