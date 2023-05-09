Тест: какие тайные мысли властвуют в вашем подсознании?

Подсознание давно не дает покоя ни простым смертным, ни ученым. Исследователи постоянно проводят новые эксперименты, чтобы выяснить, какие тайны скрывает наше бессознательное. Недавние разработки ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее показали, что, прежде чем человек примет рациональное решение, ему предшествует бессознательный процесс. Современные технологии позволили ученым зафиксировать нейрофизиологические реакции добровольцев в момент принятия выбора. Респондентам предлагалось выбрать одну из двух картинок. С помощью специальной аппаратуры исследователи зафиксировали, что еще за 11 секунд до принятия рационального решения испытуемые уже сделали свой выбор на бессознательном уровне. Как “связаться” со своим подсознанием? По мнению ученых, непреднамеренное поведение с наибольшей вероятностью возможно в моменты, когда человек испытывает одно из четырех ощущений - одиночество, усталость, гнев или голод. Именно в такие моменты можно попробовать прислушаться к себе и понять, что же хочет донести до нас подсознание.

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