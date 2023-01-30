Тест: какие сюрпризы и испытания приготовила для вас судьба?

“Устроены так люди - желают знать, что будет”, - поется в известной песне. Но так ли это на самом деле или стремление знать все наперед лишь стереотип? Этим вопросом озадачились специалисты Американской психологической ассоциации. Герд Гигеренцер, ведущий автор исследования, напомнил о том, что героиня древнегреческой мифологии, провидица Кассандра, была несчастной. Она имела дать предсказания будущего, но никто не верил ее прогнозам. По мнению ученых, все дело в том, что большинство людей на самом деле не хотят знать свое будущее. Они опросили около двух тысяч добровольцев, проживающих в Германии и Испании, и оказалось, что от 85 до 90 процентов людей предпочитают не заглядывать в будущее. Не только потому, что боятся узнать о негативных событиях - 40-70% участников не хотели бы “проспойлерить” себе и позитивные новости. Только один процент респондентов признались, что были бы не прочь в точности узнать, что их ждет. Таким образом, ученые пришли к выводу, что желание “знать, что будет” - лишь стереотип.

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