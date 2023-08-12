Тест: какие слова о любви подходят именно вам?

Язык любви может быть таким разным. Одни и те же слова и фразы в устах разных людей звучат совершенно неодинаково. Многие люди привносят изюминку в отношения, придумав для себя и партнера ласковые прозвища. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что в паре царит гармония и идиллия. Когда обе половинки постоянно называют друг друга какими-нибудь нежными словечками, чувства живы; когда же в отношениях наступает кризис, все словесное творчество сходит на нет и остаются только формальные обращения по имени. По наблюдениям экспертов, чаще всего влюбленные называют друг друга в честь каких-нибудь милых животных - например, “зайка”, “рыбка”, “котенок” и так далее. Глядя на этих существ, мы испытываем чувство умиления и с помощью подобных прозвищ хотим донести до партнера - он производит на нас точно такое же впечатление. Кроме того, довольно широко распространены прозвища вроде “малыш”, “бейб”, “детка” - одним словом, так или иначе связанные с детской тематикой. Тут тоже все просто. Ученые говорят, что такие обращения таят под собой желание заботиться о партнере, словно о ребенке. Пополните свой романтический лексикон, ответив на вопросы теста и получив цитату о любви.

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