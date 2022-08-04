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Тест: Какие шесть слов могут описать ваш характер?

4 августа 2022 07:20
Тест: Какие шесть слов могут описать ваш характер?

Выберите понравившиеся слова, а мы расскажем, какими чертами личности вы обладаете.

В мире существует множество исследований, посвященных характеру. Ученые из разных областей науки пытаются найти закономерности между влиянием внешней среды и чертами личности человека. Считается, что характер начинает формироваться уже в детстве под воздействием тех моделей поведения и взаимоотношений между взрослыми, которые приняты в семье. Казалось бы, все довольно просто, однако постичь свой собственный характер, а уж тем более характер другого человека, очень сложно. Психологи считают, что по-настоящему человек раскрывается в ряде ситуаций, потому, чтобы лучше узнать его, необходимо тщательно наблюдать за ним во время конфликтов, обсуждения других людей и их достижений. Считается, что человек со спокойным, стабильным характером не станет некрасиво отзываться о третьих лицах, поливать их грязью, обесценивать успехи.

Стремление познать другого человека или себя естественно. Мы хотим знать, кто мы такие и какими чертами, позитивными либо негативными, обладаем. Чтобы лучше разобраться в самом себе, порой достаточно пройти тест, который в легкой, увлекательной форме поможет раскрыть новые грани своего характера.

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Елена Королева
Елена Королева
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