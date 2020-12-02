Тест: какие черты вашего характера привлекают мужчин больше всего

Мужчины и женщины — абсолютно разные миры. Но тем не менее они вместе и порознь им нехорошо. А что же их связывает? Что мужчину привлекает в женщине? Первое, что приходит на ум, это внешние данные. Затем можно вспомнить о совместимости характеров. Но ведь бывает и так, что, даже не совпадая характерами, пара всё равно создаётся и существует себе вполне счастливо, ну или несчастливо, но всё равно существует. Что же держит таких людей вместе? Что притянуло и увлекло? Увлекло так, что и не уйти, да и желания уходить нет. Кто-то скажет, что это та самая красная нить судьбы, которая вообще не спрашивает, от кого к кому тянуться и кого удерживать вместе. И ей всё равно, совпадают ли характеры, соответствуют ли мужчина и женщина представлениям идеалов друг друга. Оно просто раз — и свершилось. И гадать — как, почему, зачем — бессмысленно. Оно не зачем и не почему — оно просто вот так! А кто-то повертит пальцем у виска и вычеркнет эту идею с красной нитью судьбы из головы, куда она, несомненно, совершенно случайно попала. Наш тест «Девять вопросов, и мы узнаем, какие черты вашего характера привлекают мужчин больше всего» расскажет вам, что именно в вас привлекает противоположный пол, и чем вы можете удержать мужчину своей мечты.