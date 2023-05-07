Тест: какая выдуманная профессия вам подходит?

С каждым годом количество профессий, появление которых раньше казалось фантастикой, возрастает. При желании любую из них можно освоить уже сейчас, чтобы заранее подготовиться к наступлению “прекрасного далеко”. В Айдахском университете (США) на курсе по виртуальным технологиям и дизайну учат, например, разрабатывать и создавать виртуальные симуляции и использовать их в различных сферах - в бизнесе, образовании, развлечениях и т.д. Такое образование могут получить те, кто хочет освоить профессию дизайнера виртуальных миров. По мнению специалистов в области ИТ, в скором времени можно будет путешествовать и посещать различные события виртуально. А потому возникнет потребность в специалистах, которые могут создавать виртуальные миры с учетом интересов тех пользователей, которые будут жить или гостить в этом пространстве. Экспертам в этой сфере необходимо сочетать в себе навыки архитектора, дизайнера, программиста и в какой-то степени - психолога, чтобы понимать запросы клиентов и учитывать их индивидуальные особенности.

Хотите узнать, какая необычная или вымышленная профессия вам подойдет? Получите ответ прямо сейчас с помощью нашего теста!