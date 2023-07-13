Тест: какая вы злодейка из комиксов?

С момента своего возникновения комиксы про супергероев пользовались успехом не только благодаря ключевым персонажам, стоявшим на страже добра, но и колоритным злодеям. Одной из первых злодеек во вселенной комиксов считается Женщина-Кошка, которая появилась на страницах изданий про Бэтмена в 1940-х годах. Любопытно, что изначально ее имя звучало просто как Кошка. В 1950-х годах она на определенный промежуток времени исчезла из комиксов, но вскоре создатели приняли решение вернуть ее. Биография Женщины-Кошки тоже постоянно переписывалась. Одна из версий гласила, что раньше Селина Кайл (настоящее имя героини) была стюардессой, жизнь которой резко изменилась после крушения самолета. Существует и множество других интерпретаций ее биографии - от версии, что она является дочерью одного из мафиози Готэма до версии, где Селина была девушкой легкого поведения. Впоследствии Женщина-Кошка объединилась с другими героинями - Ядовитым Плющом и Харли Квинн - в команде “Готэмские сирены”. Девушки не раз выручали друг друга в сложных ситуациях.

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