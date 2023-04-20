Тест: какая вы ведьма?

При слове “ведьма” у каждого из нас возникают свои собственные ассоциации. Кто-то вспоминает про салемских колдуний и охоту за ними, у других перед мысленным взором встают образы героинь фильмов, мультиков или сказок. Кажется, что ведьмы остались где-то в прошлом, однако в целом ряде стран колдовство является неотъемлемой частью современной действительности. В Румынии, например, с 2011 года профессию колдуна признали на законодательном уровне. Причиной тому послужила налоговая реформа - после того, как деятельность ворожей стала официальной, их обязали делать взносы в фонды пенсионного обеспечения и здравоохранения, а также отчислять 16% от своего дохода в пользу государства. Надо отметить, что вера в магию в Румынии распространена очень широко, следовательно, и заработки ведьм высоки. К слову, поначалу колдуньи подняли бунт, они не хотели отчислять проценты с обрядов приворота и продажи зелий, даже грозились проклясть местные власти. Но в итоге сдались и последовали букве закона.

Какой ведьмой вы могли бы быть - доброй, как Сабрина из старого ситкома, или злой, как Урсула в “Русалочке”? А может быть, вы находитесь где-то посередине? Узнайте ответ с помощью нашего теста.