Тест: какая вы в отношениях с мужчинами?

Формулы идеальных романтических отношений не существует. Даже если следовать советам интернет-порталов, глянцевых журналов, подружек, нашедших свое счастье - ведь у каждого своя уникальная история. Тем не менее ученым удалось вычислить что образно называется элементами любви, на которых базируются отношения. Эти “три кита” назвал Роберт Стернберг - американский психолог, преподававший в Университете Тафтса, Йельском университете, бывший президент Американской психологической ассоциации. По его суждению, тремя основными компонентами любви можно назвать близость, страсть и обязательства. Под первой подразумевается доверие, забота о партнере, чуткость к потребностям, желаниям, взглядам партнера. Страсть, в понимании Стернберга, это желание быть именно с этим человеком, неспособность вообразить свою жизнь без него. Наконец, обязательства - это то самое “в гори и в радости”, стремление находиться рядом, что бы ни произошло. Все эти компоненты могут проявляться как вместе, так и по отдельности, просыпаясь постепенно.

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