Тест: какая вы тусовщица?

Любителей веселого времяпровождения нередко обвиняют в легкомысленности. В обществе сложился стереотип о том, что тусовщики - это прожигатели жизни, эскаписты, которые не хотят возвращаться в реальность. На самом же деле, по словам ученых, в любви к вечеринкам есть кое-что полезное. К такому выводу пришли исследователи из США. Они выяснили, что люди, которые не считают пассивный отдых и тусовки чем-то зазорным, гораздо легче переносят депрессию и стресс. А вот поклонники продуктивного времяпровождения склонны к ментальным проблемам. Чтобы выяснить это, ученым пришлось опросить порядка 200 студентов. Им задавали вопросы о любимом досуге, а затем попросили пройти специальные тесты, с помощью которых выявляется уровень счастья, стресса, беспокойства или депрессии. Проанализировав результаты тестов и сопоставив их с ответами студентов о излюбленном отдыхе, ученые сделали любопытный вывод: чем сильнее человек не любит вечеринки и прочий бесполезный, с его точки зрения, отдых, тем выше уровень стресса в его организме.

Любите ли вы вечеринки? Давайте проверим, к какому типу тусовщиков можно вас отнести.