Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: какая вы тусовщица?

Тест: какая вы тусовщица?

6 июля 2023 16:15
Тест: какая вы тусовщица?

Пройдите тест и узнайте, к какому типу любительниц вечеринок вы относитесь.

Любителей веселого времяпровождения нередко обвиняют в легкомысленности. В обществе сложился стереотип о том, что тусовщики - это прожигатели жизни, эскаписты, которые не хотят возвращаться в реальность. На самом же деле, по словам ученых, в любви к вечеринкам есть кое-что полезное. К такому выводу пришли исследователи из США. Они выяснили, что люди, которые не считают пассивный отдых и тусовки чем-то зазорным, гораздо легче переносят депрессию и стресс. А вот поклонники продуктивного времяпровождения склонны к ментальным проблемам. Чтобы выяснить это, ученым пришлось опросить порядка 200 студентов. Им задавали вопросы о любимом досуге, а затем попросили пройти специальные тесты, с помощью которых выявляется уровень счастья, стресса, беспокойства или депрессии. Проанализировав результаты тестов и сопоставив их с ответами студентов о излюбленном отдыхе, ученые сделали любопытный вывод: чем сильнее человек не любит вечеринки и прочий бесполезный, с его точки зрения, отдых, тем выше уровень стресса в его организме.

Любите ли вы вечеринки? Давайте проверим, к какому типу тусовщиков можно вас отнести.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше