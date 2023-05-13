Тест: какая вы стихия в отношениях с противоположным полом?

Наши представления о стихиях уходят корнями в античность. Явления, которые стали считаться источниками движения - а именно огонь, вода, земля и воздух, - впервые были упомянуты в трудах мыслителя Эмпедокла. Именно на него ссылаются в разное время Аристотель и оратор Исократ в одной из своих речей. Любопытно, что изначально Эмпедокл называл эти явления “корнями вселенной”, а также связывал их с теми или иными античными божествами. Так, например, лучезарный Зевс ассоциировался у мыслителя с огнем. Это не удивительно, потому что самый главный бог на Олимпе был громовержцем. Воздух у Эмпедокла соотносился с супругой Зевса - Герой, которую он называл “живящей”. Тут тоже сложно поспорить - без воздуха человеку и другим существам, населяющим землю, быстро придет конец. С водой он ассоциировал Нестис, богиню подземных вод, упоминания о которой можно найти у коренного населения острова Сицилии - сикулов. А вот со стихией земли Эмпедокл соотносил Аида, божество, что владеет в ее недрах царством теней. Так и возникло разделение на четыре стихии, к которому мы прибегаем и по сей день.

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