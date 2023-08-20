Тест: какая вы стерва?

Еще не так давно слово “стерва” люди употребляли исключительно с негативной окраской. Однако с течением времени ситуация изменилась, и многие женщины сочли бы это словечко, брошенное в свой адрес, комплиментом. Появилось множество книг на тему “Хочу быть стервой”, на страницах которых авторы подробно рассказывали, как взрастить в себе необходимые для этого “титула” качества. Чего греха таить - большинство представительниц прекрасного пола мечтали стать стервой для того, чтобы привлечь к себе внимание мужчин. Ведь они, как известно, в восторге от раскованных, независимых и дерзких дам, которых хочется завоевывать. По словам психологов, джентльмены видят в поведении стервы некий вызов - мол, я не нуждаюсь ни в мужчине, ни в романтических отношениях, но если я тебе нравлюсь, попробуй покорить мое сердце. Кроме того, эксперты убеждены, что привлекательности стерв способствует так называемый комплекс Мадонны и Блудницы. Если в первой мужчины видят образ матери, то во второй - любовницу, вызывающую яркие эмоции. Классическая стерва олицетворяет собой Блудницу, а значит, непредсказуемость и вечный праздник. Хотите узнать, какая вы стерва? Ответьте на вопросы нашего нового теста!

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