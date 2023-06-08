Тест: какая вы спортивная мультяшка?

“В здоровом теле - здоровый дух”, - говорят малышам взрослые и ведут их за ручку в спортивные кружки и секции. Нередко детишки при этом капризничают, потому что не питают большого интереса к данной дисциплине или к спорту вообще. Уговоров родителей и тренеров зачастую бывает недостаточно для того, чтобы мотивировать ребенка заниматься футболом, хоккеем, баскетболом и т.д. А ведь сделать это проще простого, если предложить посмотреть мультфильм на спортивную тематику - благо что их полным-полно. Кто не смотрел серию “Ну, погоди!”, посвященную Олимпиаде-80? Да и в других эпизодах популярного советского мультика полно других видов спорта - плавание, езда на велосипедах, катание на коньках и т.д. Одним из самых известных мультфильмов о спорте, созданных в СССР, считается “Шайбу, шайбу!”, рассказывающий о хоккейном матче между командами “Метеор” и “Вымпел”. Он учит тому, что в команде всегда важно согласие и дружные усилия - сплоченные спортсмены быстро побеждают зазнавшихся и действующих разрозненно соперников.

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