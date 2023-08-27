Тест: какая вы сова?

Сова с давних пор считается символом мудрости. Нередко изображение именно этой птицы можно встретить на эмблемах учебных заведений, библиотек и других “храмов знаний”. Сова ассоциируется с уравновешенностью и спокойствием, но бывает и так, что своим поведением она нарушает устоявшиеся стереотипы. Например, в издании New York Post сообщили о сове - нарушительнице общественного порядка. Жительница престижного района Оук-Бэй в Канаде позвонила в полицию в четыре утра и сообщила, что в ее доме устроила разгром хищная птица. Сова проникла в помещение и принялась летать по комнатам, а потом поцарапала когтями отделку дорогостоящего кожаного дивана. Сотрудники полиции отправились женщине на подмогу, но ни метлы, ни одеяла, с которыми стражи правопорядка и хозяйка носились за птицей по дому, не помогли. Сова улетела сама через дверь, ведущую во внутренний дворик. Служащий, принимавший участие в поимке пернатой хулиганки, рассказал, что полицейские прозвали сову “Винки” (от английского wink - “подмигивать”), потому что на некоторых снимках с места происшествия она прикрыла один глаз.

Хотите узнать, какая вы сова? Ответьте на вопросы нашего теста.