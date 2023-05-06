Тест: какая вы сказочная принцесса?

При слове “принцесса” мы представляем себе диснеевскую героиню в роскошном наряде, красивую, умную и талантливую. Многие девушки, вспоминая любимых сказочных принцесс детства, по сей день вздыхают: “Ах, если бы я была на ее месте...” Между тем принцессы бывают не только на страницах книг, в мультфильмах и кинокартинах - в нашем мире также можно встретить наследниц королевских фамилий. Ярким примером является дочь принцессы Каролины и внучка легендарной актрисы Грейс Келли - Шарлотта Казираги. Девушка отказалась от своего титула, однако в СМИ ее по сей день называют “принцессой Монако”, поскольку она принадлежит к правящей династии Гримальди и даже обладает определёнными правами на престол. Шарлотта получила великолепное образование, занималась конным спортом и становилась лицом таких модных марок, как Gucci и Chanel. Однако свое призвание “принцесса Монако” нашла в журналистике и философии, именно эти сферы интересуют ее больше всего. Ее статьи печатались в престижных и авторитетных публицистических изданиях.

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