Тест: какая вы с лучшей подругой парочка друзей из мультфильмов?

Мультфильмы рассчитаны в первую очередь на детскую аудиторию, а потому несут в себе не только развлекательную и познавательную, но и поучительную функцию. Большинство анимационных фильмов рассчитаны на то, чтобы научить юных зрителей добру, уважению к окружающим, а также дружбе. При этом во многим мультикам акцент делается на то, что друзья зачастую не похожи друг на друга - не только внешне, но и внутренне. Например, в диснеевской “Корпорации монстров” главными героями стали напарники и друзья Майк и Салли. В приквеле под названием “Университет монстров” рассказывается история знакомства героев - “на лицо ужасного, доброго внутри” Майка и настоящей студенческой звезды Салли. Любопытно, что поначалу персонажи недолюбливали друг друга, но когда узнали получше, то взаимная неприязнь плавно перетекла в крепкую и верную дружбу. По задумке авторов, таким образом дети познают нехитрую истину, что первое впечатление бывает обманчивым, и тот, кто поначалу нам не понравился, может стать нам лучшим другом.

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