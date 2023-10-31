Тест: какая вы необычная тыква?

В конце октября повсюду можно увидеть тыквы. Оранжевое растение является одним из главных символов Хэллоуина — праздника, знаменующего собой переход от осени к зиме. Как правило, тыквы используются в качестве светильников — мякоть внутри вырезают и ставят туда маленький фонарик или свечку. Огонек весело мерцает сквозь прорези на боках растения. Интересно, что тыква далеко не сразу стала неизменным атрибутом Хэллоуина. Раньше бедные люди использовали овощи в качестве светильников, но для этой цели выбирали что подешевле — свеклу, гнилой картофель, репу и т.д. Нарядную и дорогостоящую тыкву в качестве элемента декора начали использовать только последние триста лет, после того как праздник распространился в Америке. Тыквенный фонарик также связан со старинной ирландской легендой о скупом пьянице Джеке. Он несколько раз обвел вокруг пальца самого дьявола, но после смерти его душа осталась неприкаянной. Его ни брали ни в преисподнюю, ни на небеса, поэтому Джек вынужден был скитаться по земле в ожидании Судного дня, освещая себе дорогу фонариком, спрятанным в пустую тыкву. Накануне Хэллоуина предлагаем вам пройти тест и узнать, какая вы необычная тыква.

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