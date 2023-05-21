Тест: какая вы музыка?

У каждого человека свое восприятие музыки. Для одних это способ расслабиться и улететь мыслями далеко от повседневной суеты, для других - развлечение, для третьих - просто приятный фон для других дел. Сколько на свете людей - столько и восприятий. В древности считалось, что музыка способна оказывать воздействие на поведение человека и на его физическое развитие. Современные ученые также всесторонне изучают влияние звуков на организм человека, на его психику и т.д. В конце прошлого века немало шуму наделало такое явление, как “эффект Моцарта” - исследователи провозгласили, что после прослушивания классических мелодий интеллектуальные данные человека повышаются. Правда, в дальнейшем эксперименты показали, что эффект этот краткосрочный - слушатели не станут гениями, если будут денно и нощно слушать произведения Моцарта, Грига, Баха и других композиторов-классиков. Но сразу же после прослушивания действительно наблюдается всплеск мозговой активности. Ученые считают это реакцией мозга на полифонию звуков, переплетение мелодических линий.

Любите ли вы классику? А другие музыкальные жанры? Ответьте на вопросы теста и узнайте, с каким из них у вас много общего.