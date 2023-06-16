Тест: какая вы литературная героиня?

В мировой классике немало сильных, притягательных, очаровательных женских образов. Некоторые из них так и остались на страницах книг, другие же получили воплощение на экране или на театральной сцене. Одной из героинь - рекордсменок по количеству экранных воплощений является Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого. Существует восемь немых и тринадцать звуковых экранизаций (некоторые из них - по мотивам), а также десять сериалов. Историю запретной и страстной любви, ведущей героиню к гибели, заинтересовала не только российских, но и американских, французских, британских, итальянских и других режиссеров. В роли самой Анны Карениной в разные годы перед зрителями предстали Татьяна Самойлова, Софи Марсо, Кира Найтли. В одной из недавних экранизаций 2017 года образ Анны воплотила Елизавета Боярская. Кроме того, по мотивам романа было поставлено два фильма-балета, в первом из них партию Анны Карениной исполнила легендарная Майя Плисецкая, во втором - французская балерина Моник Чемерзин, выступавшая под псевдонимом Людмила Черина.

Хотите узнать, с какой литературной героиней у вас много общего? Ответьте на вопросы нашего теста.