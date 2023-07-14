Тест: какая вы из греческих богинь?

В античности люди объясняли все явления и события божественным промыслом. Считалось, что божества живут на Олимпе и каждое из них отвечает за свою сферу деятельности. Например, одной из самых могущественных богинь была Афина, которая пользовалась большим авторитетом как среди других богов, так и среди смертных. Именно в ее честь был назван город Афины. Нет ничего удивительного в том, что она слыла любимым ребенком верховного божества - Зевса. Несколько уступала Афине по популярности супруга Зевса, Гера, который были подвластны сферы брака и деторождения. В число наиболее почитаемых богинь вошла и охотница Артемида, у древних римлян получившая имя Дианы. Благодаря дошедшим до нас мифам и легендам Древней Греции можно иметь достаточно полное представление о том, как появились эти божества, какие родственные и любовные связи существовали между ними, каковы были их функции. И хотя по поводу многих аспектов историки и культурологи до сих пор ведут споры, - например, о том, поклонялись ли Артемиде на более ранних этапах истории, ответы на самые животрепещущие вопросы об античных богах и их деяниях можно получить из мифов.

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