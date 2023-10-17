Тест: какая вы фэнтези-принцесса?

Драконы и василиски, эльфы и орки… Все эти существа никогда не существовали в реальности, но мы можем легко представить их себе благодаря произведениям в жанре фэнтези. Сказать точно, когда именно зародилось это литературное направление, невозможно: его элементы можно найти в творчестве писателей 18 и 19 столетий. Но в привычном всем виде фэнтези начало формироваться в начале прошлого века. Отцами-основателями жанра принято считать Джона Рональда Руэла Толкина и Клайва Стейплза Льюиса. Именно они заложили фундамент высокого фэнтези, от которого впоследствии отделились все прочие подвиды - историческое, романтическое, юмористическое и т.д. Сегодня можно найти фэнтези на любой вкус - от «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина до «Хроник Амбера» Роджера Желязны. Всплеск интереса к жанру у широкого круга читателей случился с выходом экранизаций - «Властелин колец», «Хроники Нарнии», «Гарри Поттер» и другие фильмы, созданные на основе фэнтезийных произведений, поспособствовали популяризации жанра. Пройдите наш тест и узнайте, какой принцессой вы стали бы в мире фэнтези. Быть может, вам под силу было бы укротить какую-нибудь мощную стихию?

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