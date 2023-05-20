Тест: какая вы фантастическая тварь?

Отношение к франшизе “Фантастические твари” у поклонников поттерианы двойственное. С одной стороны, история о магозоологе Ньюте Саламандре подарила зрителям множество любимчиков среди фантастических существ - например, очаровательного ниффлера или обаятельного полукота-полудракона зуву. С другой стороны, сюжетные повороты последних двух частей разочаровали фанатов. Немалую роль в снижении зрительского интереса сыграла замена исполнителя роли Геллерта Гриндевальда Джонни Деппа на Мадса Миккельсена. Несмотря на то, что вокруг имени Деппа разразился масштабный скандал, многие поклонники франшизы были против такой рокировки. Как бы там ни было, “Фантастические твари” оставили свой след не только в мире кинематографа, но и науки. Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) открыли новый вид тихоходок - восьмилапых беспозвоночных, которых можно рассмотреть только под микроскопом, и назвали его в честь Нагайны - маледиктуса, женщины, превратившейся из-за проклятия в огромную змею. Macrobiotus naginae - так исследователи окрестили новый вид.

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