Тест: какая вы древнегреческая богиня?

В детстве многие из нас знакомились с мифами Древней Греции - кто-то с помощью мультфильмов, кто-то читал энциклопедии или специальные сборники историй о божествах и героях, дошедшие из древности до наших дней. Представить себе облик персонажей далекого прошлого помогают сохранившиеся рисунки или скульптуры. Кто, например, не знает, как выглядит Венера Милосская? Изображение статуи, лишившейся рук, видели, кажется, все от мала до велика. Но не каждому известно, что на самом деле до сих пор точно не известно, кого же на самом деле изображает эта скульптура. Ее обнаружили в 1820 году на греческом острове Милос. Первая четверть девятнадцатого века была ознаменована любовью к различным древностям, поэтому находкой быстро заинтересовались в Париже. Уже на следующий год после обнаружения античная, пусть и безрукая, красавица украшала Лувр. Мраморную скульптуру окрестили в честь римской ипостаси Афродиты - Венерой. Впоследствии искусствоведы не раз пытались воссоздать первоначальный облик статуи с помощью рисунков и проекций, но это не приблизило их к разгадке тайны.

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