Тест: какая ваша самая сильная эмоция?

Эмоции - это палка о двух концах: с одной стороны, благодаря им человек может пережить незабываемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь, с другой - доставить множество болезненных переживаний. Но бояться последнего слишком сильно не стоит - как показали недавние исследования, во сне мозг человека блокирует отрицательные эмоции и закрепляет положительные. К такому выводу пришли швейцарские неврологи из Бернского университета и Университетской клиники, во время сна переживания, полученные в дневное время, проходят фильтрацию. Это свойство - подарок эволюции, поскольку в обратном случае “неотфильтрованные” негативные сильные эмоции могут привести к возникновению психических расстройств. Важное открытие, сделанное швейцарскими учеными, объясняет связь между наличием ментальных проблем и нарушениями сна. Результаты, к которым привело исследование, помогут разработать новые методики для терапии и сделать лечение более эффективным.

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