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Тест: какая ваша истинная жизненная цель?

13 октября 2023 16:15
Тест: какая ваша истинная жизненная цель?

Ответьте на вопросы и узнайте, в чем ваше предназначение.

Понять, чего мы хотим от жизни на самом деле, зачастую довольно непросто. Иногда люди тратят годы и десятилетия жизни, чтобы понять, в чем заключается их истинное призвание. Советы родственников, друзей или коучей могут подтолкнуть в нужном направлении, а могут и запутать. “Просто следуй своей дорогой”, - говорят они, но как понять, где располагается этот путь и куда он в конечном счете приведет? Чтобы осознать, в чем состоит ваша жизненная цель, психологи рекомендуют следовать нескольким правилам. Во-первых, каждый день придерживаться определенных постулатов. Например, делать только те вещи, которые приносят удовольствие, или же научиться получать его от вещей, которые приходится делать. Во-вторых, следует уделить должное внимание своим чувствам и ощущениям. В повседневной суете люди не всегда находят время для того чтобы осмыслить, что они чувствуют, как относятся на самом деле к тем или иным вещам. А ведь это очень важно, только таким образом можно обрести гармонию с собой. Наконец, эксперты советуют прислушиваться к голосу интуиции - она подскажет, какой путь выбрать. Ответьте на вопросы нашего теста и прямо сейчас узнайте, в чем заключается цель вашей жизни.

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Елена Королева
Елена Королева
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