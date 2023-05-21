Тест: какая ваша доминирующая эмоция?

Эмоции - это то, что современный человек привык выражать главным образом с помощью слов. Но прежде чем появилась членораздельная речь, человек демонстрировал, что он испытывает в данный момент, с помощью жестов. Они по сей день являются важной частью той или иной культуры, и одни и те же жесты у разных народов могут обозначать совершенно противоположные вещи. Да, люди, независимо от того, к какой культуре они принадлежат, одинаково понимают улыбку, смех, плач, удивление, но в том, что касается так называемых условных жестов, наблюдаются разночтения. Например, если показать язык в России, соотечественники воспримут этот жест как “дразнилку”, а вот китайцы вполне могут решить, что вы им угрожаете - да-да, именно такая семантика закрепилась за высунутым языком в их культуре. И совершенно иное восприятие свойственно жителям Тибета, которые таким образом… здороваются. Разнообразных жестов, которые в разных странах имеют непохожее значение, настолько много, что их изучает наука кинесика - объектом ее исследования являются невербальные способы выражения эмоций.

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