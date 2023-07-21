Тест: какая у вас сверхспособность?

При просмотре фантастических фильмов многие люди завидуют главным героям и мечтают овладеть какой-нибудь сверхспособностью. Между тем супермены существуют не только в комиксах и на большом экране, но и реальной жизни. Чаще всего причиной появления каких-либо уникальных способностей становятся генетические мутации. Обладателям некоторых из них можно только позавидовать. Например, на планете существует небольшая (около 50 человек) группа людей, у которых нет группы крови. Впервые носители такой мутации были обнаружены среди коренного населения Австралии, но впоследствии стало известно о подобных случаях среди представителей других народностей. Их можно назвать настоящими супергероями, ведь они в буквальном смысле слова способны спасти чью-то жизнь. Все дело в том, что их группа крови подходит любому человеку. Если вдруг кому-то срочно понадобится переливание, а доноров с подходящей группой крови поблизости не окажется, они вполне могут предложить свои услуги. Правда, у этой суперспособности есть и обратная сторона - если помощь потребуется самому носителю “золотой” крови, в качестве донора подойдет только обладатель такой же мутации. Есть ли у вас какая-нибудь сверхспособность? Проверьте с помощью нашего теста.

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